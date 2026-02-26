Lavori Brt a Japigia nuovi divieti di circolazione | tutte le disposizioni

A Bari sono in corso lavori per la realizzazione del sistema Bus Rapid Transit a Japigia. Le attività stanno portando a nuove restrizioni alla circolazione, con disposizioni temporanee che interessano alcune strade. Le misure sono state adottate per facilitare i lavori e migliorare le infrastrutture di trasporto pubblico nella zona. Le autorità hanno comunicato le modifiche che entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Proseguono a Bari i cantieri per la costruzione del Brt, il sistema Bus Rapid Transit che consentirà di realizzare 4 linee di trasporto pubblico urbano con frequenza di 6 minuti in ora di punta. Dalle 23 del 26 febbraio e fino al 1° marzo, nella fascia oraria compresa tra le 11 di sera e le 5 di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

