L' autodromo di Monza è alla ricerca di personale | come candidarsi

L’autodromo nazionale di Monza è alla ricerca di due ingegneri gestionali da assumere a tempo determinato con un contratto di apprendistato professionalizzante under 30.L’assunzione avverrà tramite un bando pubblico che si è aperto il 20 febbraio e scadrà il 22 marzo: i candidati verranno quindi scelti sulla corta di una selezione che avverrà per titoli e colloqui individuali, finalizzati alla formazione di una graduatoria da cui attingere. L’istanza dovrà poi essere mandata entro e non oltre le 12 del 22 Marzo 2026 all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] o Requisito fondamentale per partecipare alla selezione è aver conseguito una laurea in ingegneria gestionale, parlare l’inglese e avere un’ottima conoscenza del pacchetto office. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Centro estetico di Francavilla al Mare è alla ricerca di personale: come candidarsiSi cercano persone in possesso della qualifica da estetista con un minimo di esperienza nel settore, che abbiano abilità nel mondo nails...

Leggi anche: All’Autodromo di Monza si progetta il futuro: un polo di ricerca e sviluppo in pista

Temi più discussi: PRESENTATA A MONZA LA RUN FOR LIFE: OBIETTIVO 8 MILA CONCORRENTI DI 50 NAZIONI; Giuseppe Redaelli riconfermato Presidente dell’Autodromo di Monza; Nuovo Cda per l’autodromo di Monza. Redaelli confermato presidente; Run for Life 2026 all’autodromo di Monza: già battuto il record di presenze, obiettivo 8mila.

L'autodromo di Monza è alla ricerca di personale: come candidarsiL ’autodromo nazionale di Monza è alla ricerca di due ingegneri gestionali da assumere a tempo determinato con un contratto di apprendistato professionalizzante under 30. L’assunzione avverrà tramite ... monzatoday.it

Si corre nel circuito di Monza la Run For Life 2026, migliaia gli iscritti??,u000fV?^BY?k?>?$}????u0010J?/R?`?OVu0007#?? [?u0011?t??^_KG?|???W??k?s?5l???u001e??????u0016u001d??b]:u0017?K7?l?? {?s?? ????s??h???s->Ya?? ???? {M_? {??)???*??s?u001a6?Y??4>?\???u001e??|????u000e ... tuttosport.com

Your #F1 class of 2026! Ecco i 22 piloti che saranno protagonisti della stagione 2026 di Formula 1! #AutodromoNazionaleMonza #TheTempleOfSpeed #ItalianGP - facebook.com facebook

Nominato il nuovo #CdA di #Sias-Autodromo Nazionale #Monza x.com