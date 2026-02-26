Lauro sostiene la corsa di Graziano al Consiglio Provinciale

Il Sindaco di Lauro, Boglione, e l’amministrazione comunale sostengono la candidatura del Vicesindaco Pino Graziano al Consiglio Provinciale di Avellino. A sostegno della candidatura del Vicesindaco di Lauro Pino Graziano al Consiglio Provinciale di Avellino, l’Amministrazione comunale di Lauro esprime pieno e convinto sostegno. «Pino ha sempre operato con dedizione e spirito di servizio – dichiara il Sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione – contribuendo in modo significativo alla crescita del territorio provinciale e garantendo ascolto e presenza costante. La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per il Consiglio Provinciale». AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dal Consiglio provinciale via libera al bilancio e al Piano Territoriale di Area VastaIl Consiglio provinciale, nell’ultima seduta del 2025, ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Piano Territoriale di Area Vasta (Ptav).

Scacchi, sfide senza età. Corsa al titolo provincialeProsegue oggi e domani al circolo “Barontini“ di via Ronzano a Sarzana l’ottantaquattresima edizione del Campionato provinciale della Spezia di...