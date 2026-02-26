Una donna di 44 anni, latitante da due anni, è stata trovata e fermata a Castel Volturno, nel casertano. La sua fuga era durata parecchio, ma ora si trova sotto custodia delle forze dell’ordine. La sua cattura rappresenta un episodio importante nel quadro di attività di ricerca e controllo sul territorio.

È stata rintracciata e arrestata a Castel Volturno, nel casertano, Carmela Caiazzo, 44enne napoletana latitante dal 2022. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, nell’ambito di una mirata attività investigativa coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. I militari dell’Arma hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale partenopea nei confronti della donna, condannata in via definitiva alla pena di 4 anni, 2 mesi e 26 giorni di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La 44enne era irreperibile da tempo ed è stata localizzata nel territorio di Castel Volturno al termine di specifiche attività investigative. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Latitante da due anni catturata a Castel Volturno: in manette 44enne

