Latina incorona i suoi sportivi d’eccellenza Ecco tutti i premiati al D’Annunzio
Dieci premi assegnati, quattro premi speciali, 13 menzioni speciali e un attestato di riconoscimento a tutti i partecipanti all’avviso pubblico promosso dal Comune di Latina: questi i numeri che raccontano la terza edizione della cerimonia dedicata agli sportivi che si sono distinti nel corso del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Roma celebra i suoi “Figli Migliori”: dal giornalismo al volontariato, ecco tutti i premiatiAl Tempio di Adriano, nella sede della Camera di Commercio di Roma, si è tenuta una delle cerimonie più sentite dedicate all’impegno civico e al...
Latina premia i suoi migliori sportiviAl teatro D’Annunzio la cerimonia di consegna dei 10 premi che rientrano nelle categorie “Sportiva e Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e...
Argomenti discussi: Burger Battle, l’edizione 2026 incorona Salvatore Diodato di Unico Smash a Latina; ELEZIONI PROVINCIALI, IL CENTRODESTRA INCORONA CARNEVALE COME PRESIDENTE.