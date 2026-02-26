Lascia il PD Colpo durissimo per Elly Schlein perde un nome pesante | Ha scelto Forza Italia

Un nuovo spostamento nel panorama politico italiano: una figura di rilievo decide di lasciare il Partito Democratico e di unirsi a Forza Italia. La decisione si verifica a Roma, in un momento di forte movimento tra le forze politiche. Il cambio di casacca di questa persona rappresenta un elemento che potrebbe influenzare gli assetti già complessi del sistema politico nazionale.

A Roma, nel pieno del fermento politico, arriva un passaggio che fa rumore e rimescola gli equilibri: Daniela Rondinelli cambia ancora casacca e approda in Forza Italia. Un colpo che pesa anche sul Partito democratico di Elly Schlein, perché il “lascia il PD” diventa l’ennesimo segnale di un’area in movimento, tra scelte personali e strategie di territorio. L’annuncio è stato ufficializzato durante una conferenza stampa nella Capitale, organizzata per puntare i riflettori su due temi molto concreti e quotidiani: i ritardi dei lavori giubilari e le criticità sulla manutenzione del verde pubblico. Sullo sfondo, le prossime scadenze amministrative e una Roma che resta terreno di conquista politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

