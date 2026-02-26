L' artista Gianni Moramarco incontra il pubblico a Catania

Venerdì 27 e Sabato 28 febbraio la Corniceria Brera ospita Gianni Moramarco per un incontro dedicato alla presentazione delle sue ultime creazioni e al dialogo diretto con il pubblico. Artista torinese di origini altamurane, classe 1957, Moramarco opera sulla scena artistica contemporanea da oltre cinquant’anni. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private e sono state oggetto di numerose esposizioni in Italia e all’estero, tra cui quella alla Camera dei Deputati nel maggio 2024 Gianni Moramarco presentazione La sua ricerca si sviluppa attraverso differenti mezzi espressivi, spaziando dalla pittura tradizionale alla... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

