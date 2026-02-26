Le conversazioni con Daniela, in quel mese di ‘conoscenza’, tra agosto e settembre erano state numerosissime: anche lo stesso giorno della scomparsa, il 20 settembre 2024. I contatti, insomma, erano parecchi ma le celle telefoniche confermano che quella notte, quella del 20 settembre appunto, quando il cellulare della 32enne ‘perde’ il segnale, intorno a mezzanotte, lui non era a Vitriola. Dopo un anno e mezzo dall’inizio delle indagni Domenico Lanza, il 67enne di Polinago meglio noto come lo’ sceriffo della Val d’Enza’, sta per uscire definitivamente di scena dall’inchiesta. Infatti, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dalla procura, è plausibile che non venga presentata opposizione dalle parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lanza verso l’archiviazione

Daniela Ruggi, chiesta archiviazione per “lo sceriffo” Domenico Lanza: “Non ricordo nulla della nostra telefonata”La Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per sequestro di persona a carico di Domenico Lanza, “lo sceriffo” unico indagato in...

Tatiana Tramacere, inchiesta verso l'archiviazioneUna vicenda dai contorni non ancora ben definiti, sulla quale però ora gli investigatori potrebbero mettere la parola fine.

Daniela Ruggi: il telefono ribalta tutto, Lanza verso l’archiviazione e spunta l’ipotesi omicidio

Temi più discussi: Lanza verso l’archiviazione; Digitale, SB Italia annuncia l'acquisizione di Archive-IT e cambia nome: nasce Havant; Svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, Procura apre fascicolo per omicidio contro ignoti; Daniela Ruggi, l'ipotesi: uccisa dove hanno trovato il teschio, improbabile la morte accidentale.

Lanza verso l’archiviazioneLe conversazioni con Daniela, in quel mese di ‘conoscenza’, tra agosto e settembre erano state numerosissime: anche lo stesso ... ilrestodelcarlino.it

Scomparsa di Daniela Ruggi, lo ‘sceriffo’ Lanza verso l’archiviazioneModena, 29 ottobre 2025 – Si va verso l'archiviazione per Domenico Lanza, il 68enne reggiano, residente a Polinago unico indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi. Parliamo della 32enne di cui non si ... ilrestodelcarlino.it

Missione Germania completata. La bisarca Lanza Cars è stata caricata… e adesso sta viaggiando verso casa Nuovi arrivi in arrivo direttamente dalla Germania Selezione, qualità, garanzia. Noi non vendiamo auto. Noi portiamo emozioni su quatt - facebook.com facebook