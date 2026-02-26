La linea del segretario è l'ostruzionismo a oltranza. Il caso dell'ultimo contratto nazionale non firmato, quello sui servizi locali, che tiene la sigla lontana dalle contrattazioni integrative. E anche sulla scuola era accaduta la stessa cosa È derby tra i comitati per il sì al referendum. E scende in campo Mantovano Si arrocca nell’ostruzionismo a oltranza. Ma così facendo rischia di relegare il sindacato di cui è segretario alla più completa marginalità. L’ultima prova, per Maurizio Landini, la si è vista nel caso del rinnovo del contratto collettivo del comparto funzionali locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto all’Aran (Agenzia di rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni) nel corso di questa settimana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Landini si autosabota. Non firma i rinnovi e la Cgil rimane esclusa dai tavoli regionali

Contrattazione integrativa d’Istituto, la FLCGIL è esclusa dai tavoli. La risposta dell’ARANA seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022–2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, un...

Salari al palo da dieci anni. Aumenti mangiati dall’inflazione. Landini (Cgil): ora i rinnovi ogni annoRoma, 15 gennaio 2026 – Le buste paga lorde non hanno tenuto il passo dei prezzi, ma il potere d’acquisto netto è stato in parte “assicurato” da...