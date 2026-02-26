L’analisi del coach | Aggressivi altruisti in attacco e con un’ottima difesa Ivanovic ritrova la sua squadra | Possiamo rivincere lo scudetto

Tutti in piedi e tutti ai piedi dello striscione firmato dalla Curva Nord Virtus: "Un grande guerriero, un uomo vero, bentornato Toko, orgoglio bianconero". Si scioglie Toko e si commuove. La Virtus Arena è tutta per lui, per Tornik’e Shengelia, detto Toko, il georgiano che, pochi mesi fa, si ribellò al destino e a una botta in testa, per guidare la Virtus alla conquista dello scudetto. Abbraccia Massimo Zanetti, Toko, abbraccia Dusko Ivanovic. Rivede vecchi amici, Toko e riabbraccia idealmente tutta l’arena. Ivanovic abbraccia i suoi e, dal cilindro, estrae la Virtus più alta e pesante della sua gestione. Con Smailagic e Diouf insieme, ma anche con Momo e Diarra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

