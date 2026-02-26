Lammens | Le risse nella mia area mi gasano è una guerra Ma non può valere tutto

Un nuovo episodio di tensione si è verificato nell’area di gioco durante l’ultimo incontro, dove alcuni episodi di rissa hanno attirato l’attenzione. Il portiere coinvolto ha dichiarato di trovare adrenalina in queste situazioni, ma ha anche aggiunto che certi comportamenti non devono diventare norma. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti, lasciando spazio a riflessioni sulla gestione delle provocazioni.

Senne Lammens è il portiere eroe che ha sconfitto – da solo – la tattica del calcio d’angolo-wrestling, che sulla stampa inglese è un caso vero e proprio e che in Italia ovviamente non ci filiamo di striscio (il gol non annullato al Parma contro il Milan, solo l’ultimo esempio). Ecco, il portiere del Manchester United dice che in fondo un po’ gli piacciono quelle risse senza legge nella sua area piccola. Profumano – evidentemente – di vittoria, chissà. “È un po’ una guerra nell’area di rigore”, dice al Telegraph e ad altri giornali. “È così da tutta la stagione. È la Premier League. È fisica e un po’ una guerra nei 16 metri. Fisicamente, è stata una grande battaglia contro l’Everton, una partita importante, quindi mi sto ancora riprendendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

