Arezzo, 26 febbraio 2026 – L’amichevole di lusso al “Faralli” chiude la tre giorni di ritiro della Rappresentativa Nazionale Under 17 LND. Si è conclusa con il risultato di 0-2 per la Fiorentina Under 17 l’amichevole disputata allo stadio comunale “Emanuele Faralli” contro la Rappresentativa Nazionale Under 17 LND, appuntamento che ha chiuso, davanti ad una bella cornice di pubblico, il raduno castiglionese della selezione guidata da Roberto Chiti. Un test di alto livello, giocato con intensità e qualità da tutti i ragazzi che sono scesi in campo. Prima del fischio d’inizio, il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha consegnato due... 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Rappresentativa Nazionale Under 17 LND in raduno a Castiglion FiorentinoArezzo, 9 febbraio 2026 – La Rappresentativa Nazionale Under 17 LND in raduno a Castiglion Fiorentino.

La Nazionale dilettanti al FaralliCastiglion Fiorentino si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo per il calcio giovanile nazionale.

Occhi puntanti sullo stadio comunale “Emanuele Faralli” per il raduno della Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti. Anche oggi proseguono le sedute di allenamento in vista del primo test nel percorso di preparazione alla 18ª e - facebook.com facebook