la yuasa battery chiude senza il botto

Sir Susa Perugia 3 Yuasa Battery 0 SIR SUSA: Argilagos 1, Ishikawa (L1), Dzavoronok, Cvanciger 3, Giannelli, Ben tara 2, Solè 6, Colaci, Semeniuk 11, Plotniskyi 17, Russo 8, Gaggini (L1), Crosato 3. Allenatore Loenzetti YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 11, Cubito 1, Vecchi, Falaschi, Stankovic, Pellacani 4, Petkov 4, Fedrizzi 7, Marchiani, Korpivica 6, Marchisio (L). Allenatore Ortenzi Parziali: 25-22 (22’), 25-20 (25’), 25-14 (22’) Si chiude con una sconfitta in tre set, anche pronosticabile alla vigilia, la Yuasa Battery Grottazzolina in casa di Perugia proprio all’ultima giornata della stagione regolare. Yuasa che ci ha provato ma la differenza tecnica da un lato e una rosa ridotta ai minimi termini per Grotta hanno fatto il resto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SUPERLEGA - Alle 21:45 del 25 febbraio si chiude ufficialmente il cammino di Grottazzolina nella massima serie tricolore. La tifoseria Sir che inneggia Grotta, Grotta è il miglior epilogo possibile

Si chiude dopo due anni la permanenza di Grottazzolina nella massima serie: l'epilogo del campionato contro i campioni d'Europa

