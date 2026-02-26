Riesplode la polemica sulla cosiddetta ’strada epocale’, il collegamento rurale al centro da anni di un acceso confronto tra cittadini e Comune. A riaccendere i riflettori è Danilo Guerrini, che dopo una raccolta firme torna a chiedere interventi di ripristino e manutenzione su un tratto di circa 400 metri oggi ridotto, denuncia, "a poco più di un metro di larghezza". Secondo Guerrini, la strada sarebbe storicamente classificata come ’comunale’ – in passato ’doganale’ – e collega i territori di Cinigiano con Arcidosso, Campagnatico, Roccalbegna e Scansano, servendo non solo residenti ma anche tre agriturismi. "Molti cittadini, anche da fuori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La via che conduce alle polemiche: "Strada comunale impercorribile. E nessuno intende intervenire"

