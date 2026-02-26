Una novità nel mondo della mozzarella cambia le coordinate tradizionali: ora la vera mozzarella si trova in mare, tra Livorno e Olbia. Questa scoperta sposta i confini dell’immaginario legato alla produzione di questo formaggio, portando l’attenzione su un’area fino a ora poco considerata. La presenza di questa mozzarella in una zona così insolita suscita curiosità tra gli esperti del settore.

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Riscrivete la geografia della mozzarella: lasciate stare Napoli e dintorni, quella vera, quella fresca appena fatta, la trovate in mezzo al mare, esattamente tra Olbia e Livorno o viceversa. Già perché da oggi, su Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie di Moby, arriva un vero e proprio caseificio: l' 'Angolo del Casaro', realizzato insieme a 'Latteria del Curatino', un marchio di Podere dei Leoni e Comat. Non sarà un angolo di vendita, ma un vero e proprio laboratorio, dove un mastro casaro, appunto, preparerà mozzarelle di bufala e di latte vaccino, bocconcini, ciliegine e trecce, davanti agli occhi dei passeggeri, che potranno consumarle direttamente, ma anche, ovviamente, portarle a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La vera mozzarella? In mezzo al mare, tra Livorno e Olbia

Leggi anche: Turismo: la vera mozzarella? In mezzo al mare, tra Livorno e Olbia

Sciame sismico in mezzo al mare, sei scosse di terremoto nella notte tra Ustica e le EolieIn totale almeno sei i movimenti oltre magnitudo 2 registrati dai sismografi dell'Ingv, il più forte di 3.

Discussioni sull' argomento PROVA LA VERA PIZZA DA MANGIA MANGIA: SCOPRI I PREZZI SPECIALI A BUSSOLENO, RIVOLI, TORINO E ROLETTO; De Bruyne napoletano vero, cena con peperone imbottito e genovese.

Turismo: la vera mozzarella? In mezzo al mare, tra Livorno e OlbiaMilano, 26 feb. (Adnkronos) - Riscrivete la geografia della mozzarella: lasciate stare Napoli e dintorni, quella vera, quella fresca appena fatta, la ... iltempo.it

La camorra della mozzarella di bufala in Romania: chiesto sequestro di importante caseificioItalat – vera mozzarella italiana, dice il cartello. Sotto, lo slogan: freschezza in tavola. Siamo a Zimbor, comune da 1.135 abitanti nel distretto di Salaj, in Romania. Area a vocazione ... fanpage.it

Se sei a Livorno e ami la vera carne alla brace devi provare il guru della bistecca livornese (La Corte del focho) in via dell'antimonio 2, Livorno facebook