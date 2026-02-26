“Depositato un audio in procura”. Cosa sta emergendo sul piccolo Domenico “Criticità”. “Colpa del ghiaccio”. La morte del piccolo Domenico scatena la guerra “Ho capito che qualcosa era andato storto quando i medici sono spariti”. Sono parole cariche di dolore e amarezza quelle di Antonio Caliendo, 39 anni, padre di Domenico, il bambino morto dopo un trapianto di cuore effettuato all’ospedale Monaldi di Napoli. La vicenda, segnata da errori medici e da gravi mancanze nella gestione del trapianto, ha scosso l’opinione pubblica e ha portato all’apertura di un’inchiesta penale che coinvolge diversi professionisti della struttura. Intervistato dal “Corriere della Sera”, Caliendo parla per la prima volta dopo mesi di silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La triste rivelazione del papà di Domenico: “I medici sono spariti e...”. Quando è precipitato tutto

Leggi anche: Il padre di Domenico: «Ho capito che era andata male quando i medici sono spariti»

Il papà di Domenico: "Il cuore per mio figlio era in un frigo da pic-nic. Medici spariti dopo il trapianto"Antonio Caliendo, 39 anni, papà del piccolo Domenico, parla per la prima volta in una intervista al Corriere della vicenda del figlio, morto dopo il...

Discussioni sull' argomento Ditonellapiaga, chi è il fidanzato e la triste ammissione su Sanremo e l’amore; Sanremo 2026: Ditonellapiaga rivelazione della prima serata: guarda il video di Che fastidio!. La surreale polemica su Miss Italia; L’ultima rivelazione del Nord Stream fa parte di una sinistra strategia di controllo delle informazioni; La partenza di Katherine Short, la figlia di Martin, scuote vicini e persone care all’età di 42 anni; i vicini commentano il caso.

Il dolore di una mamma. La tristezza di un nonno. Sono ancora tante le persone che in questi giorni stanno portando un pensiero all'esterno dell'ospedale Monaldi per ricordare il piccolo Domenico Caliendo. "Era il minimo che potevamo fare"... - facebook.com facebook

Ciao piccolo angelo! Ho appena letto la notizia che il piccolo Domenico è volato via, mi sono commossa ho pianto. Oggi è una giornata triste troppo triste x.com