La testa tra le nuvole e la me**a sotto i piedi è il mio mantra Non mi sento un cantautore ma un compositore | il segreto di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 – IL VIDEO

L'artista partecipa a Sanremo 2026 con "Ogni volta che non so volare". In arrivo il nuovo album "Maledetti Innamorati" e un tour in Italia Enrico Nigiotti è tornato al Festival di Sanremo per presentare “Ogni volta che non so volare”, una canzone che parla di un amore universale. Il brano farà parte del suo sesto album in studio, che si intitolerà “Maledetti Innamorati” e verrà pubblicato il 13 marzo. Pronto anche il nuovo tour in giro per l’Italia nei luoghi più suggestivi. Cera la tappa al Palazzetto nella sua Livorno il 21 novembre. “A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo” è una delle frasi chiave del brano: “Ho una natura impulsiva e anche spesso autodistruttiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La testa tra le nuvole e la me**a sotto i piedi è il mio mantra. Non mi sento un cantautore, ma un compositore": il segreto di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026

Livorno sbarca a Sanremo: tutti in piedi per Enrico Nigiotti. Il cantante labronico si esibisce tra i BigLivorno, 24 febbraio 2026 – L’attesa è finalmente terminata, questa sera il palco più amato d’Italia tornerà ad accendersi sotto i riflettori e, per...

Enrico Brun, il maestro pordenonese protagonista a Sanremo 2026: dirige Mara Sattei e Enrico NigiottiCi sarà anche il sanvitese Enrico Brun tra i direttori d'orchestra che saranno protagonisti di Sanremo 2026.

Serata 2 Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare #Sanremo2026 x.com