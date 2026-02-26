Il Centro La Tenda si presenta come uno spazio dedicato a sostenere le persone in difficoltà, offrendo un punto di riferimento concreto. La struttura si impegna a creare un ambiente di ascolto e assistenza, promuovendo iniziative che favoriscono l’inclusione sociale. Attraverso le sue attività, il centro mira a rispondere alle esigenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità, mantenendo un approccio pratico e diretto.

Il Centro La Tenda nasce come risposta comunitaria alle fragilità, coniugando accoglienza e pratiche educative in evoluzione. Dalla prevenzione delle dipendenze all’educativa di territorio, dall’ascolto dei senza dimora al sostegno delle famiglie, la rotta resta chiara: affermare la centralità della persona nel percorso e accompagnarla verso l’autonomia. Un modello cresciuto in dialogo costante con la città e con le sue trasformazioni sociali, che non rinuncia all’idea di “tenda”: uno spazio di sosta, riorientamento e ripartenza. Attiva dal 1981 a Napoli, opera lungo l’intero spettro della fragilità, con un approccio fondato su accoglienza, transitorietà e didattica innovativa. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - La Tenda si racconta: nuova rubrica di informazione sociale

Riciputi: "L’informazione racconta la comunità"Un’industria viva e vitale, che cresce e innova ma ha bisogno di infrastrutture migliori per dare slancio alla prima industria provinciale che è il...

Commissione Cultura AIDIA RC: al via la nuova rubricaAIDIA Reggio Calabria attiva la Commissione Cultura: nasce una nuova rubrica dedicata alle donne nella progettazione La Commissione Cultura di AIDIA...

Discussioni sull' argomento Giustizia riparativa, Sisto: Un link fra il sociale e il giuridico; La Tenda tra cinema, cultura e letteratura; Proviamo a far vivere la festa almeno ai bambini il racconto dal Ramadan di Gaza; Amami da Morire, Bruzzone show al teatro Tenda.

La Tenda tra cinema, cultura e letteraturaIl programma settimanale, dall’animazione d’autore di Flee al cineforum in lingua originale. Finale a ritmo di musica ... msn.com

IsNews.it - Molise. . Sessanta notti davanti al 'Veneziale', Castrataro non molla: “La tenda si smonta solo se cambiano le cose”. Ai microfoni di isNews racconta: "I dubbi arrivano la notte, quando sono in tenda da solo, e mi chiedo se ne vale la pena. Ma un atti - facebook.com facebook