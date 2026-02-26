Dove va la tv? Se vedi Sanremo e segui lo pseudo-dibattito politico che sta sopra e sotto il Festival la risposta è solo una, da nessuna parte. Nelle cose spicciole del panorama dei media, Sanremo è una pepita, non l’intera miniera, certamente è un’occasione da cavalcare al minimo spunto polemico, come ha fatto il Partito Democratico sulla performance della signora Gianna Pratesi, centenaria alla quale dobbiamo grande rispetto, ma certo sfruttarne l’immagine per fare bassa propaganda rivela una certa miseria nel dibattito politico. Resta la domanda, che è ghiotta, dove va la tv? La legislatura è arrivata al giro di boa del referendum e sta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La televisione è cambiata ma la politica non lo capisce. E non sono solo canzonette

