L’altra faccia della medaglia europea dell’Inter ha il volto allegro ed esultante di Jamal Iddrissou. Nello stesso giorno in cui il Bodo affetta la difesa nerazzurra dei grandi, un ragazzo classe 2007, ghanese di origini e bresciano di nascita, firma tre dei cinque gol che trascinano l’ Under 19 di Benny Carbone ai quarti di finale del torneo, ancora a Milano contro il Benfica. Del Thuram molto meno impattante al piano superiore, di questi tempi almeno, Iddrissou ha similitudini nelle movenze e la volontà di ripercorrerne le orme. "Mi piacciono Vinícius Jr e Rashford, calciatori che fanno la differenza con la loro velocità e la loro tecnica. Nell’Inter, mi ispiro a Thuram, che ho la fortuna di poter ammirare da vicino", disse un anno fa al sito della Figc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La storia. Iddrissou, il futuro è in casa. Tre gol per sognare in grande

Leggi anche: Bangal fa sognare il Mozambico in Coppa d’Africa: «Da Cene, il mio gol per la storia»

Grande Fratello Rasha e Omer, dai piani sul futuro alle dirette social: la coppia fa sognare i fanDopo tensioni, dubbi e riconciliazioni, Rasha Younes e Omer Elomari vivono il loro sentimento lontano dalle telecamere: meno pressioni e più voglia...

Discussioni sull' argomento Iddrissou nella storia, Marello fa esplodere lo stadio nel finale: Inter, tre gol per il sogno europeo; Iddrissou: Tripletta che vale tantissimo, un’emozione indescrivibile. Grandissimo momento; VIDEO - Youth League, Iddrissou: La tripletta un'emozione folle. Per me è un gran momento, ma devo...

Pazza Inter! Il ribaltone è servito: 5-3 al Betis con tris di Iddrissou e quarti centratiLa squadra di Carbone vola avanti di due gol dopo appena 6' ma poi si fa rimontare tra fine primo tempo e inizio del secondo: alla fine, però, i nerazzurri contro-rimontano e conquistano la qualificaz ... msn.com

ULTIM'ORA, EROICI, ANCORA! Youth League, impresa nerazzurra contro i campioni di Spagna. Trascinata da un incontenibile Iddrissou, l'Inter vive un'altra giornata da ricordare in Europa. Sopra 2-0, l'Inter soffre la rimonta di un fortissimo Betis, che - facebook.com facebook