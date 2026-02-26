La storia di Paolo a Sanremo | tifoso della Sampdoria vittima di una brutale aggressione

Durante una serata del Festival di Sanremo, è stato raccontato il caso di un tifoso della Sampdoria che, alcuni anni fa, è stato coinvolto in un'aggressione violenta. L'episodio ha avuto conseguenze gravi, lasciando il giovane in una condizione di tetraplegia. La sua storia ha suscitato grande attenzione tra il pubblico presente, facendo riflettere sulla sicurezza in occasione di eventi pubblici.

La storia di Paolo Sarullo è arrivata fino al teatro Ariston di Sanremo. Nella terza serata del Festival Carlo Conti ha ospitato il giovane tifoso della Sampdoria vittima di una brutale aggressione un paio di anni fa, in conseguenza della quale è rimasto tetraplegico. Nei mesi scorsi la tifoseria. Il Festival di Sanremo 2026 stasera, giovedì 26 febbraio, dedica un momento di grande intensità ad un messaggio contro la violenza giovanile e contro il bullismo. E lo fa collegandosi con Paolo. A Sanremo 2026 arriva la testimonianza di Paolo Sarullo, il 25enne di Albenga che nel maggio 2024 finì in coma dopo un'aggressione fuori da una discoteca. Al Festival di Sanremo, Paolo Sarullo trasforma la propria storia personale in un messaggio potente contro la violenza ed il bullismo. Rimasto tetraplegico in seguito ad un pugno, sceglie il palco dell'Ariston per testimoniare la sua esperienza e lanciare un appello.