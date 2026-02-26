La spremuta d’arancia fa davvero bene? La verità

Per anni ci siamo sentiti dire che la spremuta d’arancia è un vero e proprio toccasana: fresca, naturale, ricca di vitamina C, alleata del sistema immunitario e in grado di fornire energia immediata. Poi, è arrivato il dietrofront di alcuni nutrizionisti, che hanno lanciato l’allarme sull’alto contenuto di zuccheri e il pericolo di picchi glicemici. La verità? Sta nel mezzo. Se consumata con moderazione nell’ambito di un’alimentazione equilibrata, regala numerosi benefici senza rischi. Diversa del frutto intero Chiariamo subito un punto fondamentale: bere una spremuta non equivale a mangiare un’arancia intera. 🔗 Leggi su Dilei.it

Contrordine: la spremuta d'arancia fa male. L'esperto spiega il perchéDice Matteo Bassetti: "Per fare 1 grammo di vitamina C ci vogliono 2 chili di arance che vuol dire 200 grammi di zucchero".

Rischia di sparire la spremuta d'arance italianaCatania, 10 marzo 2016 - La Coldiretti di Catania lancia l'allarme: rischia di sparire la spremuta d'arance italiana. Una pianta di arance su tre (31%) è stata tagliata negli ultimi quindici anni. E ... quotidiano.net

Arance, l'errore che non devi fare quando prepari la spremutaLa spremuta d'arancia è una delle bevande più apprezzate da grandi e piccini, grazie al suo sapore gustoso e al carico di vitamine che porta con sé a ogni sorso. C'è un errore, tuttavia, che in tanti ... ilgazzettino.it

LE PRIME ZEPPOLE DI QUEST'ANNO di Franca Zinchiri Ingredienti : 1kg di semolato 1 uovo (opzionale) 1 cucchiaio di zucchero 1l. Di latte Scorza di arancia Succo di arancia spremuta(io ho messo 200ml di succo) Un pizzico di sale Una tazzina di a - facebook.com facebook