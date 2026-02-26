Valerio Spigarelli, ex presidente dell’Unione Camere Penali e tra i fondatori del comitato Pannella Sciascia Tortora per il Sì alla separazione delle carriere, ha pubblicato un video in merito al referendum. Ecco le sue parole: “La separazione delle carriere è presente in tutti i paesi europei. In Europa solo la Turchia, la Bulgaria e la Romania non l'accolgono. Ma d'altronde è naturale che sia presente in tutti gli ordinamenti liberali, in tutti gli ordinamenti che vogliono il giudice come figura diversa da quelle del pubblico ministero e del difensore, per garantire un processo equilibrato, realmente imparziale. Del resto la separazione delle carriere è facilmente comprensibile a tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La spinta di Spigarelli: “La separazione delle carriere è attesa da oltre 30 anni" | GUARDA

Leggi anche: Da "tema ineludibile" a "pericolo per la democrazia": la giravolta di Serracchiani sulla separazione delle carriere

La separazione delle carriere gode di consenso tra i miei studenti detenuti: il risultato di anni di disinformazioneTra i miei studenti detenuti, la (contro-)riforma sulla separazione delle carriere gode di ragguardevole consenso.