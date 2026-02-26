La sperimentazione della Riforma della Disabilità estesa alla provincia di Arezzo

Da lanazione.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, anche nella provincia di Arezzo prende il via la sperimentazione della nuova Riforma della Disabilità, che coinvolge diverse aree territoriali. L’obiettivo è migliorare i servizi e le opportunità per le persone con disabilità, attraverso un approccio più integrato e condiviso tra enti pubblici e soggetti coinvolti. La fase di avvio segna un passo importante nel percorso di innovazione previsto dal progetto.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – La sperimentazione della Riforma della Disabilità viene estesa alla provincia di Arezzo. Il Patronato Acli rende noto come, da domenica 1 marzo, entreranno in vigore anche nel territorio aretino le nuove modalità di accertamento dell’invalidità civile previste dalla normativa nazionale per rendere più omogenee, semplici e trasparenti le procedure di riconoscimento in tutta la penisola. La riforma introduce nuovi criteri e nuove modalità di accertamento che comportano immediati cambiamenti per cittadini e famiglie. La principale novità riguarda l’avvio del procedimento per cui non sarà più necessaria la tradizionale domanda amministrativa iniziale: l’iter, infatti, sarà aperto dall’invio telematico all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo, trasmesso direttamente da un medico certificatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

