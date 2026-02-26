La sperimentazione della Riforma della Disabilità estesa alla provincia di Arezzo

Da oggi, anche nella provincia di Arezzo prende il via la sperimentazione della nuova Riforma della Disabilità, che coinvolge diverse aree territoriali. L’obiettivo è migliorare i servizi e le opportunità per le persone con disabilità, attraverso un approccio più integrato e condiviso tra enti pubblici e soggetti coinvolti. La fase di avvio segna un passo importante nel percorso di innovazione previsto dal progetto.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – La sperimentazione della Riforma della Disabilità viene estesa alla provincia di Arezzo. Il Patronato Acli rende noto come, da domenica 1 marzo, entreranno in vigore anche nel territorio aretino le nuove modalità di accertamento dell’invalidità civile previste dalla normativa nazionale per rendere più omogenee, semplici e trasparenti le procedure di riconoscimento in tutta la penisola. La riforma introduce nuovi criteri e nuove modalità di accertamento che comportano immediati cambiamenti per cittadini e famiglie. La principale novità riguarda l’avvio del procedimento per cui non sarà più necessaria la tradizionale domanda amministrativa iniziale: l’iter, infatti, sarà aperto dall’invio telematico all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo, trasmesso direttamente da un medico certificatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sperimentazione della Riforma della Disabilità estesa alla provincia di Arezzo Riforma della Disabilità, la terza fase della sperimentazione dell'Inps attiva anche nelle province di Ancona e Ascoli PicenoANCONA - Dal primo marzo prenderà avvio la terza fase della sperimentazione della Riforma della Disabilità, previste dal decreto-legge n. Riforma sulla disabilità: avvio della sperimentazione nel territorio di BrindisiWebinar organizzato da Inps si è svolto presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi L’Ordine dei... Temi più discussi: RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.; Riforma della disabilità: istruzioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazione; Riforma disabilità, Cgil Roma e Lazio: preoccupati per l’avvio della sperimentazione nella provincia di Roma; Riforma della Disabilità, Dal 1° marzo sperimentazione in altre 40 province. Riforma della disabilità: istruzioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazioneIl msg INPS n. 637/26 ha emanato istruzioni in relazione all’avvio della terza fase di sperimentazione della riforma della disabilità. ecnews.it Dal 1° marzo la riforma della disabilità si estende ad altre 40 provinceCon una nota diffusa dal Ministero per le Disabilità , la ministra Alessandra Locatelli ha anticipato alcuni contenuti del nuovo decreto-legge PNRR - non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - che ... osservatoriomalattierare.it 26/2/26. Riforma della disabilità. Dall'1/3 sperimentazione allargate da Vicenza alle province di Treviso, Venezia e Verona. Assessore Roma:“Nuovo modello di inclusione:al centro persona e progetto di vita”: 25 mila persone in carico; ULSS2, ULSS3, ULSS4 x.com Riforma della disabilità: l’INPS avvia la sperimentazione nella provincia di Potenza dal 1°marzo. Estensione delle nuove modalità di accertamento della disabilità. Incontro informativo, 27 febbraio 2026. Il 1° marzo 2026 prenderà il via, nella provincia di Poten - facebook.com facebook