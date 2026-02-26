la skincare maniacale di sayf per arrivare bello fresco sul palco di sanremo ogni singola sera

Sayf si dedica con grande impegno alla sua routine di skincare, curando ogni dettaglio per apparire al meglio sul palco di Sanremo. Ogni sera, dedica tempo e attenzione ai prodotti che utilizza, mantenendo una cura costante del viso. La sua dedizione si rispecchia nella volontà di presentarsi sempre fresco e in forma, senza lasciare nulla al caso.

Quando vediamo Sayf sotto le luci del palco di Sanremo, con la sua pelle impeccabile e luminosa, potremmo pensare che tutto quanto sia frutto di una magia. O merito della genetica, o che semplicemente sia una questione d'età. In realtà la preparazione skincare per l'Ariston è iniziata molti mesi prima, lontano dalle telecamere e dai flash. No, il successo al Festival non è solo una questione di canzoni provate fino allo sfinimento o di outfit scelti con cura quasi ossessiva. Qui si parla di disciplina quotidiana, di pelle trattata come un investimento serio e di notti insonni compensate con rituali precisi. Arrivare pronti al Festival significa costruire un equilibrio tra immagine, resistenza e cura personale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sanremo, Sayf minimal sul palco: doppiopetto e un solo anello dopo la polemica dei gioielli da 70mila euro sul green carpetTailleur doppiopetto rigato marrone e cravatta in pelle per Sayf, terzo artista in gara al Festival di Sanremo, che sale sul palco con un solo anello.

Sayf annuncia la sua partecipazione a Sanremo 2026: “Porterò sul palco la mia autenticità e la mia storiaSayf, l’artista italo-tunisino nato nel 1999 a Genova, ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo,...

SAYF Pensieri e ritmi prima di Sanremo 2026

