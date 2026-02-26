L’INTERVISTA. Achrome ensemble nasce nel 2017 per muoversi nella musica contemporanea affrontando stili e codici insoliti e inusuali. Dal 2017 nasce la stagione «E adesso musica». Decima edizione per «E Adesso Musica», la rassegna dedicata alla musica contemporanea organizzata da Achrome Ensemble in Sala Piatti, in Città Alta. Un traguardo importante per l’associazione nata nel 2017 per iniziativa di un gruppo di musicisti con l’obiettivo di creare un ensemble stabile aperto a linguaggi e stili diversi. In meno di dieci anni Achrome ha consolidato una stagione strutturata, capace di rinnovarsi a ogni appuntamento e di ampliare progressivamente il proprio pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La sfida «camaleontica» di Achrome in Sala Piatti

Juventus, Sabatini “Questa Juve è camaleontica”Nell’editoriale pubblicato per Cronache di Spogliatoio, l’ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato dell’evoluzione della Juventus...

Grotte di Auletta-Pertosa, riaprono la Sala Paradiso e la Sala delle SpugneLa nuova stagione inaugurata con Mario Tozzi, primo “traghettatore dell’anno”, nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione Si apre con un annuncio...

Discussioni sull' argomento La musica sfida camaleontica di Achrome in Sala Piatti; Cagliari punito dal Lecce, ora testa e cuore per la sfida con la Lazio; Scontro fra titani: sfida tra BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4 S e KTM 1390 Super Adventure S Evo; Maldini si gioca la Lazio a suon di milioni: l'ex Atalanta prigioniero del suo stesso talento (e dello zero alla voce gol).

La sfida «camaleontica» di Achrome in Sala PiattiAchrome ensemble nasce nel 2017 per muoversi nella musica contemporanea affrontando stili e codici insoliti e inusuali. Dal 2017 nasce la stagione «E adesso musica». ecodibergamo.it

I nostri piatti di San Valentino La sala piena, i calici alzati, gli sguardi complici tra un piatto e l’altro… è stato un vero SOLD OUT, ma soprattutto una serata all'insegna dell'amore e di cibo buono! Avete assaggiato il nostro morbidoso alla barbabietola, il riso - facebook.com facebook