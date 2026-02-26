La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si svolge con 15 artisti in programma, tra chi non si è esibito nella giornata precedente. L’organizzazione comunicherà l’ordine di uscita e gli orari di esibizione nel pomeriggio, come di consueto. I cantanti si preparano a salire sul palco per questa fase del festival, che promette di essere ricca di momenti live.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Serata numero 3 per il Festival di Sanremo 2026: sul palco si esibiranno i 15 big che non hanno cantato ieri sera, la scaletta con l’ordine di uscita con gli orari esatti verrà resa nota come sempre dopo le 17. Grande attesa anche per sapere a che ora dovremo stare incollati alla tv per vedere i super ospiti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, dopo il duetto in italiano e spagnolo sulle note de l'Aurora, tra i brani più intimi del repertorio del cantante. E non è finita: sul palco, nel ruolo di co-conduttori, la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di una delle sue parodie più riuscite, Lapo Elkann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La scaletta di Sanremo 2026: la terza serata in Pdf. Gli orari di uscita dei cantanti

