' La salute tiene banco' nuova edizione progetto formazione su valore Ssn

È stata avviata una nuova edizione di un progetto dedicato alla formazione sui valori del Servizio Sanitario Nazionale. L’obiettivo è informare i giovani sull’importanza di capire come funziona il sistema e quali sono i principi alla base. L’iniziativa coinvolge diverse scuole e si propone di aumentare la consapevolezza tra i giovani cittadini. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - Diffondere tra i giovani i principi fondanti del Servizio sanitario nazionale - equità, solidarietà e universalismo - e promuovere una comprensione consapevole delle principali dinamiche che ne caratterizzano il funzionamento e il ruolo centrale per la coesione sociale e lo sviluppo del Paese. Sono gli obiettivi della nuova edizione dell'iniziativa 'La salute tiene banco' sostenuta dal Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell'integrated facility management, al fianco della Fondazione Gimbe, organizzazione non profit che realizza attività di formazione, ricerca e sensibilizzazione finalizzate a integrare le migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni che riguardano la salute delle persone.