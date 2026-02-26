La reazione di Donald Trump al pianto di Robert De Niro | Un demente malato con un QI bassissimo

Lo scontro tra Donald Trump e Robert De Niro continua a far parlare di sé, alimentando una rivalità che si trascina da tempo. Le loro dichiarazioni si susseguono senza risparmio di toni, contribuendo a un clima di forte divisione nel panorama pubblico statunitense. La polemica si sviluppa attraverso commenti diretti e attacchi personali, mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti di questa disputa.

L'ultimo capitolo dello scontro tra Donald Trump e Robert De Niro riaccende una rivalità ormai storica, tra appelli civili, invettive personali e un clima sempre più polarizzato nel dibattito pubblico americano. Donald Trump attacca Robert De Niro dopo il suo intervento pubblico contro la presidenza, definendolo "malato e demente". Al centro dello scontro, The State of the Swamp, la contro-risposta allo State of the Union e un conflitto politico che dura da anni. La miccia si accende con l'intervento di Robert De Niro nel corso del podcast MSNBC The Best People with Nicole Wallace. L'attore, 82 anni, non usa mezzi termini nel criticare Trump e il movimento MAGA, definendo il presidente "un idiota" e aggiungendo: "Dobbiamo liberarci di lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

