La profezia di Pignataro il secondo più ricco di Italia | L'IA può sgretolare il lavoro in 4 fasi

Andrea Pignataro, classe 1970, è la seconda persona più ricca in Italia. In questi giorni ha pubblicato un report che anticipa quale sta diventando il futuro dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Andrea Pignataro è diventato il miliardario più ricco d'Italia secondo ForbesCon un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari, l'imprenditore bolognese ha superato il "re della Nutella" Ferrero.

Leggi anche: Andrera Pignataro è il più ricco d’Italia: secondo Forbes ha superato Ferrero

Temi più discussi: Pignataro avverte: Le aziende che usano AI stanno addestrando i propri sostituti; L’Intelligenza artificiale ora fa paura: a Wall Street e Mumbai crollano le azioni del software; La profezia apocalittica del secondo uomo più ricco d’Italia | Le aziende che adottano strumenti AI stanno addestrando i loro sostituti.

La profezia apocalittica del super-ricco Andrea Pignataro: Le aziende che adottano strumenti AI stanno addestrando i loro sostitutiIl fondatore di ION mette in guardia: l'adozione di strumenti AI è individualmente razionale ma collettivamente catastrofica ... ilfattoquotidiano.it

L’allarme di Andrea Pignataro, il nuovo uomo più ricco d’Italia: «Stiamo insegnando all’intelligenza artificiale come sostituirci»Milano Andrea Pignataro, fondatore e guida del gruppo finanziario Ion, è stato indicato da Forbes come l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato in 42,8 miliardi di dollari. Un primato che ... lanuovasardegna.it

Ci sono incontri che sembrano semplici strette di mano. E poi ci sono incontri che diventano profezia. Un giovane religioso, con gli occhi pieni di ascolto e il cuore ancora tutto da donare, si trova davanti a due giganti della fede del nostro tempo. Prima l’abbr - facebook.com facebook