La piscina per tutti | al Lanciano Sport Center un sollevatore per disabili grazie alle donazioni

Al Lanciano Sport Center è stato installato un nuovo dispositivo per aiutare le persone con disabilità ad entrare in piscina. Questa novità è stata resa possibile grazie alle donazioni di alcuni cittadini e associazioni. L'obiettivo è rendere l'ambiente più accessibile a tutti, senza barriere. La struttura ora offre un’opportunità in più per chi desidera praticare sport acquatici.

Un sollevatore per rendere più accessibile la piscina ai disabili negli spazi del Lanciano Sport Center. Una donazione resa possibile grazie al contributo all’azienda Iocco Srl, al Lions Club Lanciano Frentania Guida e al Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi.Lo scopo è rendere gli ambienti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Al Centro Zardi arriva un sollevatore per disabiliIl Centro Sportivo Zardi di Portomaggiore compie un nuovo e importante passo verso l’inclusione, diventando ancora più accessibile grazie a soluzioni... Nuove donazioni alle associazioni mestrine grazie al "giardino ritrovato"Ancora una volta “Il Giardino ritrovato di Renata”, mercatino solidale che si svolge nel giardino di via Torre Belfredo, ha permesso di raccogliere... Temi più discussi: Un palasport per tutti, apre il cantiere dell’ex piscina del Pala Dal Lago di Novara; Piscina amovibile in zona vincolata: basta la CILA?; Firenze - Piscina di Figline Valdarno, il cronoprogramma per la riapertura; Le 30 migliori sorgenti termali e piscine in Islanda. Urbania, chiude la piscina del Barco: tutti in vasca per l’addio, in 150 si tuffano per l’ultima nuotataIl sindaco di Urbania Marco Ciccolini è pragmatico e non smentisce: «I punti sono questi: innanzitutto la piscina a Urbania è importante. La ricostruiremo e speriamo di farlo nel più breve tempo ... corriereadriatico.it Piscina per tutti. Arriva il nuovo sollevatoreUn passo concreto verso l’inclusione e l’accessibilità negli impianti sportivi pubblici. Alla piscina comunale di Foiano della Chiana è stato installato un nuovo sollevatore mobile elettro-idraulico ... lanazione.it Lanciano - Risultati e marcatori della 18ª giornata nel girone A del campionato “Amatori Nexkond” (Delegazione Lanciano) Tutti i risultati e le notizie sportive https://chiaroquotidiano.it/sport/ - facebook.com facebook La Cairetta dello Sport (@CairettaSport) x.com