Il prendisole danneggiato dalla mareggiata e in attesa di essere aggiustato dall’ Autorità portuale al centro di un intervento di Rossella Lera di ‘ Patto per il Nord ’. "Lo stato attuale dell’area presenta un pericolo per i cittadini – dice Lera – Si è creato un fenomeno di sotto scavo in corrispondenza della parte terminale di cemento che forma la ’ duna artificiale ’. Un’opera pubblica non deve essere solo bella ma soprattutto funzionale alle caratteristiche del territorio su cui viene costruita. Il mare, da anni, durante le mareggiate sale di parecchi metri, tuttavia questa struttura, anche in assenza di mareggiate è inidonea al progetto. Era evidente anche a un occhio inesperto che le assi della pedana in legno, a sfioro sul mare, sarebbero state divelte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La passeggiata tra pericoli e segnalazioni"

Vergogna a Qualiano: Via Cavour tra buche e pericoliBuche, asfalto distrutto e pedoni a rischio: Via Cavour in emergenza sicurezza, arriva la segnalazione dal gruppo social “Progetto Comune” Il gruppo...

La verità nascosta di Veronica Maya: un viaggio tra vita, scelta e pericoli in un paese dove l’aborto è vietatoVeronica Maya, attrice e attivista brasiliana, ha raccontato in un’intervista rilasciata a un’emittente nazionale di aver rischiato la vita a causa...

Bear Attack Stopped By Car Keys