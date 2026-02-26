La Papara Il CuntoConcerto
Nella tradizione napoletana, un racconto antico prende vita attraverso canti e danze che evocano le atmosfere di un tempo passato. Il “Cunto” si svolge tra figure di personaggi emblematici e storie di amore, invidia e passione, trasmettendo emozioni radicate nella cultura locale. La narrazione si svolge in un’atmosfera di festa e memoria, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra miti e leggende della città.
Canti e danze della Napoli antica in un Cunto antico assai.O’ prencepe, na papara, doje sore e tre arpiein un Cunto d’amore, di invidia e di passione.Il Cunto de li Cunti di Gianbattista Basile - il Boccaccio napoletano come lo ebbe a definire Croce - e’ una celebre raccolta di fiabe in antico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
