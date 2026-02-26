La nuova legge elettorale non deve dimenticare la lezione dell’Italicum

In un panorama politico caratterizzato da molteplici forze in gioco, la riforma della legge elettorale si presenta come un passaggio cruciale. La sfida consiste nel bilanciare rappresentanza e governabilità, evitando che le elezioni si concludano senza una maggioranza stabile. La questione rimane centrale per garantire una stabilità duratura e un funzionamento efficace delle istituzioni.

In un sistema politico frammentato come quello attuale, il rischio di elezioni senza una maggioranza chiara non è un’ipotesi teorica ma una possibilità concreta. Il Rosatellum, per come è congegnato, potrebbe non produrre una maggioranza autosufficiente in nessuna delle due Camere. E, allo stesso tempo, nessuna forza politica sembra oggi disponibile a costruire accordi programmatici solidi dopo il voto. Il nodo della stabilità, dunque, esiste davvero. È legittimo, in questo quadro, interrogarsi su una riforma del sistema elettorale che favorisca la governabilità. Ma occorre farlo nel rispetto rigoroso dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

