Che Gabriele Gravina voglia riformare il mondo arbitrale è cosa risaputa, soprattutto per separare gli arbitri da ogni possibile valutazione politica. Ma ecco che spunta una nuova idea del numero uno della Figc. Ne parla La Gazzetta dello Sport. La nuova idea di Gravina. Si legge sulla Gazzetta: Gravina ha illustrato all’Aia la bozza di riforma in 15 punti. Su chi visionerà gli arbitri, anche se è ancora da definire, una curiosità. Si pensa a un sistema combinato di osservatori: 1520 ex arbitri allo stadio individuati dal direttore tecnico e 15 esperti, come ex calciatori o allenatori, scelti dal CdA che opereranno da video. Ovviamente il direttore tecnico e il Cda citati si riferiscono a quelli della società di diritto privato creata ad hoc per il professionismo degli arbitri, sul modello inglese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La nuova idea di Gravina: un team di ex calciatori per visionare il lavoro degli arbitri (Gazzetta)

Gravina vuole a ogni costo separare gli arbitri da ogni possibile valutazione politica (Gazzetta)Il presidente federale Gabriele Gravina si è incontrato ieri con i rappresentanti dell’Aia per parlare delle sue idee per la riforma del sistema...

Gravina prepara la rivoluzione degli arbitri, via alla riforma e al nuovo organismo: tutti i dettagliLa FIGC e Gravina accelerano sulla creazione di una società indipendente per gli arbitri sul modello inglese, operativa dalla prossima stagione.

Temi più discussi: LG StanbyME 2 è la nuova idea di schermo domestico, lo abbiamo provato per due mesi; Yamaha, MT-09 e Tracer 9 GT con cambio Y-AMT: una nuova idea alla prova dei fatti; Amantea Città Libera: una nuova idea di partecipazione civica; Luca Di Biasio a Roma per Visione Comune: dai territori una nuova idea di città.

ROMA CITTÀ APERTA/ La nuova idea di cinema nata in Italia 80 anni faSono passati 80 anni dall'uscita nei cinema di Roma città aperta, film che si può considerare iniziatore del neorealismo A ottant’anni dalla sua presentazione nelle sale italiane parliamo oggi di un ... ilsussidiario.net

«Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile»: la Camera di Commercio premia le aziende «rosa» più originaliQuesta volta ad essere premiate saranno le idee «in rosa» più originali. È al via, infatti, un nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio «Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile» ... roma.corriere.it

La nuova idea di #Gravina: un team di ex calciatori per visionare il lavoro degli arbitri (Gazzetta) "Ci sarebbero15/20 ex arbitri allo stadio e 15 esperti, come ex calciatori o allenatori che opereranno da video." Tali personalità sarebbero individuate dai vertici de - facebook.com facebook