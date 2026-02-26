La morte di El Mencho non risolverà la narcoslessia cronica del Messico

La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, per amici e nemici “El Mencho”, non ha archiviato la stagione di violenza che attraversa il Messico. Potrebbe inaugurarne una più instabile e imprevedibile, proprio mentre il paese si prepara a ospitare alcune partite dei prossimi Mondiali di calcio, quest’estate. L’uccisione del sessantenne leader del Cártel de Jalisco Nueva Generación, avvenuta domenica all’alba in un’operazione militare nelle colline di Tapalpa, nello stato di Jalisco, è stata una dimostrazione di forza dell’esercito: reparti speciali hanno circondato la villa dove si nascondeva, lo hanno inseguito nei boschi dopo uno scontro a fuoco e lo hanno colpito mortalmente mentre tentava la fuga, con il sostegno dell’intelligence statunitense. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

