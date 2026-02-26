la mia pasqua nel mondo sconvolto dalla violenza

La violenza continua a segnare le cronache di tutto il mondo, rendendo difficile trovare momenti di serenità durante le festività. In questo scenario, le celebrazioni pasquali si svolgono spesso tra tensioni e preoccupazioni, lasciando pochi spazi per la spensieratezza. La situazione attuale evidenzia quanto il clima di insicurezza influenzi le vite quotidiane di molte persone, anche in momenti di particolare significato come la Pasqua.

Brancoliamo nel buio. Tutto dà segno di disfacimento. Un invisibile tsunami ci sta travolgendo. Bisogna accorgersi di qualcosa che sta accadendo e germogliando nel silenzio. E’ come quando stava crollando l’impero romano e sembrava vi fossero solo le rovine e le orde barbariche e i lupi che infestavano ogni luogo: invece qualcuno silenziosamente stava piantando il seme di una nuova civiltà e della città di Dio. Dunque non guardate dove guardano tutti, i media, cioè verso le rovine! Perché la vita e la speranza, la fede, non vengono dalla politica, dai freddi bilanci economici, dall’economia, dagli stati, dagli intellettuali, dalle armi, dagli eserciti e neanche dalle sedicenti rivoluzioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

"Pace disarmante in un mondo sconvolto dalla guerra". L'appello di Papa Leone"L'anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti: alcuni lieti, come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno...

"Il mondo è cambiato: ai miei tempi c'erano Natale e Pasqua, adesso c'è #Sanremo e #BallandoConLeStelle. Sono le vere ricorrenze, i riti religiosi sono diventati questi" - Barbara Alberti alla #VitaInDiretta

