La metro C si allunga sempre di più - ieri sono cominciati i lavori per la tratta T2 da piazza Venezia a Mazzini, da completare entro il 2036 - ma si sono allungati anche i tempi d'attesa per i viaggiatori. Dai nove minuti che si registravano tra un treno e l'altro prima dell'apertura delle stazioni Colosseo e Porta Metronia, a metà dicembre scorso, ora i pendolari lamentano che la frequenza è salita arrivando anche a superare i 15-16 minuti. Più o meno come una ferrovia regionale. Questo è dovuto al fatto che i treni sono ancora gli stessi 13 di prima, di cui solo dieci in esercizio contemporaneamente, e quindi Atac, con quattro chilometri in più di linea, è costretta a fare giochi di prestigio per garantire i nove minuti almeno negli orari di punta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La metro C si allunga e l'attesa in banchina diventa infinita. Fino a 20 minuti

Leggi anche: La Rems da 20 posti è al completo e la ’lista d’attesa’ si allunga

Aggressione alla metro Jonio: operatore colpito con un cartello, stazione chiusa per 20 minutiMattinata di paura alla fermata Jonio della linea Metro B1, nel quadrante nord-est di Roma, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha...

Temi più discussi: La Metro C viaggia oltre piazza Venezia: finalmente i cantieri per arrivare a Farnesina. Tutti a bordo nel 2036; Sito Istituzionale | Completamento linea Metro C: partono i cantieri; Metro C, partono il 25 febbraio i lavori da piazza Venezia a Mazzini; Partono da oggi i cantieri per la metro C: ecco come cambierà la mobilità nel centro di Roma.

A Roma partono i cantieri per un nuovo pezzo di Metro C. Due nuove archeostazioni e fermate per Maxxi e AuditoriumLa linea C della metropolitana di Roma collegherà, entro il 2037, 31 fermate. Diverse in punti di interesse storico-artistico, da Piazza Venezia a Chiesa Nuova, a Castel Sant’Angelo e Auditorium ... artribune.com

Metro C fino alla Farnesina, al via i lavori sulla tratta. «Completata entro il 2036». Le nuove stazioniDomani si inizia con la cosiddetta consegna delle aree, cioè il momento in cui il Campidoglio darà formalmente tutte le varie aree al consorzio. Poi, la ... ilmessaggero.it

BLIZZARD LUNGO LE COSTE NORD AMERICANE, FINO A MEZZO METRO DI NEVE IN ARRIVO Impressionante immagine del cosiddetto “ciclone bomba” ovvero la profondissima depressione al largo delle coste orientali nord americane. Per ciclone bomba - facebook.com facebook