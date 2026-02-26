La maxi catena ha aperto 11 supermercati in un giorno | a Villa Guardia 20 nuovi posti di lavoro

Lidl ha aperto oggi undici nuovi supermercati in diverse città italiane, tra cui Villa Guardia nel Comasco. L'apertura del punto vendita sulla Varesina ha comportato la creazione di venti nuovi posti di lavoro, segnando un importante intervento sul territorio. L'evento si inserisce in un piano di espansione che mira a rafforzare la presenza del marchio nella regione.

