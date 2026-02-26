La maratona delle avanguardie | Hangar Duchamp porta la Trilogia al Teatro Hamlet

Cosa: “Trilogia dell’Avanguardia”, uno spettacoloperformance che unisce Dadaismo, Surrealismo e Metafisica. Dove e Quando: Teatro Hamlet (Pigneto), Roma. Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, dalle ore 18:00. Perché: Una mini maratona teatrale unica per riscoprire tre capolavori del Novecento in un’unica serata di intrattenimento totale. Il confine tra arte visiva e rappresentazione scenica si fa sottile nelle sale del Teatro Hamlet di Roma. Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, la compagnia Hangar Duchamp presenta Trilogia dell’Avanguardia, un ambizioso progetto che condensa anni di ricerca artistica in un’unica, intensa esperienza performativa. Non si tratta di una semplice messa in scena, ma di una vera e propria immersione nei movimenti che hanno scardinato le regole del secolo scorso: Dadaismo, Surrealismo e Metafisica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

