La mappa delle tifoserie | come sono cambiate le curve di Torino e Juventus e chi le gestisce

Storia, gruppi e trasformazioni delle tifoserie organizzate granata e bianconere. Una mappa delle due tifoserie, dalle origini alla ridefinizione attuale dopo processi, repressione e lotte intestine. Due mondi diversi dentro la stessa città. Dagli anni Settanta (tempi di “Ragazzi di Stadio) a oggi, Torino continua a vivere il derby come scontro simbolico tra due narrazioni opposte. Ma ora entrambe le curve devono fare i conti con una realtà diversa rispetto a quella raccontata da Daniele Segre nel 1979 . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

