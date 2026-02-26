La lettera di Cinturrino dal carcere | Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto pagherò per il mio errore

Un detenuto ha scritto una lettera in carcere, esprimendo rammarico per un episodio che ha coinvolto un giovane. Nella comunicazione, ha ammesso un errore e ha commentato la propria condizione, riconoscendo che avrebbe dovuto essere in prigione e non in una situazione tragica. La missiva è stata consegnata all’avvocato e viene resa pubblica oggi.

Milano, 26 febbraio 2026 – "Vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo". Inizia così la lettera che l'assistente capo Carmelo Cinturrino, in carcere da lunedì per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha affidato al suo avvocato Piero Porciani giovedì 26 febbraio. Cinturrino, nei verbali l'ossessione di 'Thor' per Zack Mansouri: "Va preso". I colleghi: "Martellate e schiaffi, un pazzo" "Credetemi, ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto". Frasi che confermano quanto già dichiarato durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro per la convalida del fermo.