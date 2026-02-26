La lettera con cui Cinturrino chiede scusa per il suo errore dal carcere

Un agente in carcere ha scritto una lettera in cui si scusa per un episodio passato, chiedendo di essere perdonato e affermando che assumerà le responsabilità delle proprie azioni. La comunicazione è arrivata mentre si trovava in detenzione, lasciando emergere un tentativo di riconciliazione con le proprie scelte passate. La vicenda si è sviluppata all’interno di un contesto di tensione e riflessione personale.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, in carcere per aver ucciso un ragazzo di 28 anni a Rogoredo, scrive una lettera di scuse chiedendo di essere perdonato e che pagherà per l'errore commesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it La lettera di scuse del poliziotto Cinturrino dal carcere: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”Il poliziotto Carmelo Cinturrino, in carcere per aver ucciso un ragazzo di 28 anni a Rogoredo, scrive una lettera di scuse chiedendo di essere... Lettera dal carcere di Carmelo Cinturrino: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di scuse: “Doveva essere in prigione, non morto” “Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Temi più discussi: Il governo vuole schedare i sostenitori del No al referendum?; Non puoi più giocare: 12enne escluso dal calcio. La lettera di un padre da Villa Guardia; Bagnoli, scuola e partecipazione. Lettera degli studenti alla loro preside; Caliendo, la lettera choc prima del presunto omicidio della moglie in cui racconta di pietanze a base di sangue mestruale. Per lei meglio un marito morto che con un’altra. «La mia selezione di libri riguarda chi si sacrificò per il nostro Paese»Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Caro Aldo, nella sua risposta al lettore Alessandro Canazza si diceva commosso dalla lettura ... corriere.it Grande Fratello, vince Anita Mazzotta. L'amore con Jonas, la morte della mamma, la lettera rifiutata del papà: chi èDopo la perdita della madre, per Anita Mazzotta si riapre anche la ferita legata all’assenza del padre biologico, che si rifà vivo inviando una lettera al Grande Fratello. Ma la concorrente sceglie di ... ilgazzettino.it Carmelo Cinturrino, la lettera del poliziotto accusato di aver ucciso un pusher a Rogoredo: «Perdonatemi, pagherò per il mio errore» facebook +++ Rogoredo, agente di polizia Cinturrino fermato per omicidio volontario di Abderrahim Mansouri x.com