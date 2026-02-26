La Juve vince ma esce | l’analisi di Chiellini e il futuro di Spalletti

Nella serata di ieri, l’atmosfera elettrica dello Stadium ha fatto da cornice a un’impresa soltanto sfiorata: la Juventus di Luciano Spalletti ha superato il Galatasaray per 3-2, un risultato che tuttavia non è bastato a ribaltare le sorti della qualificazione, sancendo l’uscita dei bianconeri dalla Champions League. Nonostante l’amarezza per l’esito beffardo, la prestazione della compagine torinese ha restituito l’immagine di un gruppo solido, capace di lottare in dieci uomini dopo l’espulsione di Kelly e di riaccendere una scintilla con la propria tifoseria. A poche ore dal fischio finale, la dirigenza ha blindato la posizione del tecnico toscano, confermando come il progetto tecnico resti la priorità assoluta nonostante la congiuntura negativa dei risultati recenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

