Bianconeri eroici: in 10 per un rosso dubbio a Kelly, segnano tre reti, portano il Galatasaray ai supplementari. Osimhen li gela e addio Champions Serata comunque indimenticabile. In dieci contro undici per quasi tutto il secondo tempo, la Juventus costringe il Galatasaray ai supplementari: 3-0 al 90' (dopo il 2-5 dell'andata), segnando due reti in inferiorità numerica e provando a ribellarsi al destino. Quasi allo scadere del primo overtime, però, Osimhen punisce la Signora e, insieme a Yilmaz, trascina i turchi al passaggio del turno: alla squadra di Spalletti non restano che i complimenti e i rimpianti per quello che avrebbe potuto essere e non è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Juve sfiora l'impresa

