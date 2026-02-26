"Appalto di Soliera è ancora al buio. A distanza di una settimana dalla prima denuncia pubblica la situazione dell’illuminazione non è stata risolta, la situazione è inaccettabile". A tornare sul tema è Francesco Riccio, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Soliera. "Non possiamo parlare di alcun intervento risolutivo – prosegue il meloniano – la luce era tornata soltanto per una sera, ma era un’illusione: da quattro giorni la frazione è di nuovo completamente al buio". Secondo il consigliere non può più parlarsi di "un semplice guasto tecnico occasionale ma significa che non si è intervenuti in modo strutturale. Non bastano soluzioni tampone o ripristini momentanei, serve un controllo approfondito dell’intero impianto e un monitoraggio costante della manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La frazione di Appalto al buio. Fd'I: "Situazione inaccettabile"

La frazione di Appalto al buio. Fd’I: Situazione inaccettabileSoliera, il consigliere Riccio: Nessun intervento risolutivo. Il Comune: Segnalato. immediatamente al gestore. ilrestodelcarlino.it

