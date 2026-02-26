In Francia si sta discutendo una legge che prevede sanzioni penali per chi tenta di scoraggiare i malati dall’accesso all’eutanasia. La proposta, attualmente in fase di approvazione, introduce misure che potrebbero influenzare le modalità con cui viene esercito il diritto a scegliere la fine della propria vita. La discussione si concentra sulla definizione delle condotte punibili e sulle conseguenze legali per chi si oppone all’accesso alle cure.

L’altro ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha commemorato il triste anniversario dell’invasione russa in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, e la scia di morte che l’ha accompagnata. Eppure, meno di ventiquattro ore dopo, l’assemblea nazionale è stata nuovamente chiamata a decidere se sdoganare o meno «l’aiuto attivo a morire». Una promessa di campagna dello stesso Macron. Il voto non era definitivo eppure ha mostrato come sia facile far saltare i cosiddetti «freni» alle derive della morte assistita, ma anche ignorare le allerte lanciate da alcune delle stesse istituzioni francesi. Il verdetto è arrivato a fine pomeriggio: 299 voti a favore e 226 contro. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Francia vuole punire con il carcere chi dissuade i malati dall’eutanasia

FdI vuole una legge contro chi “esalta” la mafia per punire anche serie tv come Gomorra e Mare FuoriFratelli d'Italia ha depositato un ddl che punisce chi "ripropone atti o comportamenti" di personaggi mafiosi con intento "apologetico", così come...

Leggi anche: L’ultima follia di Sanchez: permessi retribuiti per portare i malati a praticare l’eutanasia. L’ira del Partito popolare