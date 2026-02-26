Pescia (Pistoia), 26 febbraio 2026 – Non si sa ancora quando inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della via della Val di Torbola, chiusa a causa di uno smottamento all’altezza dell’intersezione con la strada che porta alla Madonna del Tamburino. “Nelle prossime ore – afferma il vicesindaco Luca Tridente – avremo in mano i risultati delle indagini fatte sul posto. A quel punto saremo in grado di valutare l’intervento più opportuno e i tempi della chiusura della strada”. I consiglieri di minoranza hanno firmato un documento condiviso, un ordine del giorno che presenteranno nel prossimo consiglio comunale, nel quale chiedono l’apertura urgente di un presidio sanitario che possa coprire le necessità dei residenti in Valleriana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La frana che isola la Valleriana. “Un punto sanitario d’emergenza, serve un aiuto per gli abitanti”

