la forza della voce femminile tra legge cultura e spazi di resistenza

Lunedì 2 marzo, il Teatro Franco Parenti ospiterà un evento dedicato alle voci femminili e ai loro diritti. Dalle 18.30 alle 20.30, si parlerà di come donne di diverse culture affrontano le sfide legate alla libertà e alla legge. L’incontro vuole favorire un confronto aperto e diretto su questi temi importanti.

Lunedì 2 marzo, dalle 18.30 alle 20.30, il Teatro Franco Parenti ospiterà “Geografie della libertà – Voci femminili tra legge, cultura e spazi di resistenza”, un incontro dedicato al tema dei diritti e della libertà femminile nel mondo. Accanto agli interventi e alle testimonianze videoregistrate di avvocate afghane e iraniane, spazio anche all’arte con la performance Anha ke raftand va anha ke mandand, a cura di Delshad Marsous. Un momento di confronto e riflessione per celebrare l’8 marzo attraverso le storie di chi, ogni giorno, difende la libertà. Di seguito riportiamo il programma completo dell’evento: Incontro conFatima Heidari, prima guida turistica femminile dell’Afghanistan Maria Magallanes, attivista e deputata venezuelana in esilio Rayhane Tabrizi, attivista iraniana e Presidente Associazione Maanà 🔗 Leggi su Linkiesta.it

