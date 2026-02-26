La finale del Festival di Sanremo a Monza si guarda in compagnia e si vincono premi

Da monzatoday.it 26 feb 2026

La finale del Festival di Sanremo a Monza si vive meglio in compagnia, con amici o familiari accanto, trasformando l’evento in un momento condiviso. Come accadeva in passato, quando il rapporto con la televisione era più intimo e si preferiva riunirsi nei locali pubblici, questa tradizione si rinnova, portando un’atmosfera diversa rispetto alla visione solitaria a casa.

Torna "Monza citofona a Sanremo" un'originale iniziativa che richiama tantissimi appassionati. Non si guardano solo le esibizioni, ma si vincono premi e si partecipa a quiz Vederla in compagnia è tutta un’altra cosa. Un po’ come si faceva decenni fa quando le famiglie che in casa avevano la tv erano poche e il rito era quello di andare al bar. Poi il rito – soprattutto negli anni Ottanta e Novanta – era quello di riunirsi tra amici e parenti e trascorrere quel sabato sera di musica (ma anche pettegolezzi e critiche su canzoni e look) tutti insieme. A Monza la tradizione ritorna perché Sanremo è bello vederlo in compagnia. Dopo il successo dell’anno scorso ritorna “Monza citofona a Sanremo 2026”, iniziativa nata d una idea di Alessandra Veraldi e Monica Dongiovanni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

